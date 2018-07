Estas son las seis noticias más importantes de este lunes 9 de julio 2018

Pedro Sánchez y Quim Torra acuerdan reactivar la comisión del Estatut y mantener una "comunicación fluida"

Han tenido que pasar dos años y tres meses para que se vuelva a ver la imagen de un presidente del Gobierno recibiendo en la Moncloa al president de la Generalitat catalana. La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra ha durado más de dos horas y media y ambos han destacado la cordialidad. Un paso importante para recuperar la relación del Estado con Cataluña tras la crisis del 1 de octubre. Sánchez y Torra han acordado recuperar la comisión bilateral que no se reúne desde 2015.

La incógnita del debate en el PP sigue sin despejarse mientras Santamaría propone un "diálogo para el acuerdo" y Casado defiende la segunda vuelta

Todavía no se sabe si habrá, o no, finalmente debate entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. El coordinador general del partido, Martínez-Maillo, asegura que no lo cree necesario, que ese debate favorece a la oposición. Pero la decisión, reconoce, la tienen los dos candidatos.

Se suspende temporalmente el rescate de los cuatro niños y el profesor que están aún atrapados en la cueva de Tailandia

Las autoridades tailandesas dieron por concluidas las operaciones de rescate de las cinco personas que continúan atrapadas en una cueva en el norte del país, después de haber logrado sacar en los dos últimos días a ocho niños.

La familia de Patricia Aguilar, la española rescatada de una secta en Perú, quiere la custodia de su bebé

Patricia Aguilar todavía no se ha reunido con su padre tras ser rescatada de una secta en Perú. La familia espera a que acaben los informes médicos que determinen su estado psicológico.

Cifras insoportables de violencia machista: asesinan a cuatro mujeres en 72 horas

En sólo tres días se han dado cuatro crímenes machistas. El último ha sido en Collado Villalba, donde un hombre de 59 años está acusado de matar a su mujer a la que asestó un fuerte golpe en la cabeza. No había denuncias previas, aunque los vecinos reconocen que habían escuchado fuertes discusiones.

Luis Enrique, nuevo seleccionador nacional

Luis Rubiales ha anunciado que Luis Enrique será el próximo seleccionador nacional los próximos dos años.