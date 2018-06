Estas son las seis noticias más importantes de este jueves 28 de junio 2018

Felipe VI defiende "una Cataluña de todos y para todos; inclusiva, abierta y también plural"

El rey ha reafirmado en Girona su compromiso con "una Cataluña de todos y para todos", una tierra "inclusiva e integradora, respetuosa con la diferencia, abierta y plural", desde la que "tanto se ha contribuido" al "gran acuerdo de convivencia democrática" que culminó con la Constitución.

Felipe VI y Letizia Ortiz | EFE

El Gobierno inicia los trámites para trasladar a los presos del 'procés' a prisiones catalanas

Interior ha preguntado al juez Llarena si tiene previstas más diligencias en lo que supone un primer paso para trasladar a prisiones de Cataluña a los líderes del 'procés'. El Gobierno explica que es el mismo protocolo que se sigue con cualquier preso catalán con arraigo en esta comunidad autónoma.

Desatada la guerra entre los aspirantes a liderar el PP: Pablo Casado denuncia que hay presiones a favor de otros candidatos

Sube el tono en la campaña para suceder a Rajoy en el PP. Pablo Casado, muy rotundo, ha dicho que si no gana no se va a integrar en otra candidatura, que él quiere ser presidente del PP. Cospedal, en Más Vale Tarde, ha pedido a sus rivales "no crear dudas constantes" sobre el proceso.

La Fiscalía pedirá el ingreso en prisión para el guardia civil de 'La Manada' después de que haya intentado renovar su pasaporte

La Fiscalía de Navarra quiere una nueva vista para pedir el encarcelamiento del guardia civil de 'La Manada' que ha intentado renovar su pasaporte. Apunta que Antonio Guerrero podría haber quebrantado una de las medidas cautelares impuestas para su salida de prisión.

Rodrigo Rato, Miguel Bosé y Dani Alves, en la lista de morosos de Hacienda: deben más de un millón de euros

Rodrigo Rato y Miguel Bosé son las dos grandes novedades de la lista de morosos con Hacienda. El exvicepresidente debe un millón de euros; el cantante, 1,8 millones. Los particulares deben un total de 760 millones y las empresas acumulan 14.600 millones. Consulta aquí la lista completa.

Jorge Rodríguez sale en libertad con cargos: "Una acusación de malversar dos millones de euros es una barbaridad"

El juez ha dejado en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, que ha salido muy tranquilo y ha asegurado que la primera noticia que recibe es la de su cese, y a los otros cinco detenidos.