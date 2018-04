"Esa firma no es mía, es falsa", uno de los profesores que figura en las convalidaciones de Cristina Cifuentes sólo dio cuatro horas del polémico máster

SU FIRMA, CON OTRAS, CONVALIDA LAS ASIGNATURAS DE CIFUENTES

"Di cuatro horas de clase un viernes y me volví al día siguiente; no tuve más relación con ese máster", así ha explicado en Antena 3 Alfredo Allué su vínculo con el polémico máster de Cifuentes. Sobre su firma en las actas de convalidación, ha dicho que se ha falsificado: "Me he enterado de que estuve en un comité de garantías, que había actas y también exámenes".