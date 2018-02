Un error del PSOE en la votación permite sacar adelante la moción para pedir la dimisión de Manuela Carmena como responsable de Cultura

La propuesta del PP para pedir la dimisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como responsable del área de Cultura y Deportes ha salido adelante en el Pleno de Cibeles gracias al voto favorable de los populares y de Ciudadanos, así como a un error en la votación del PSOE, que ha dado el 'sí' creyendo que se refería al segundo punto de la proposición.

Los populares han llevado al Pleno municipal una moción con dos puntos. En el primero de ellos, se pedía solicitar la dimisión de Carmena como responsable del área de Cultura y Deportes; en el segundo, instar a la regidora a que nombre con carácter urgente un responsable del área.

En su intervención, la socialista Mar Espinar ha pedido la votación por puntos ya que su formación no pediría la dimisión de Carmena. El PP, proponente, ha aceptado. En una primera votación, PSOE ha votado 'no' a la dimisión, como Ahora Madrid. PP y Cs han defendido la dimisión.

El secretario del Pleno ha indicado que había un empate y que era necesario repetir la votación. Ha sido en esta segunda vuelta cuando la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha votado a favor de la dimisión.

"Me he equivocado", se ha escuchado a la portavoz socialista, una vez el secretario ya había señalado que el sentido del voto se había registrado. "Me he equivocado en el Pleno al votar en nombre del PSOE", ha explicado a continuación a los periodistas Causapié, quien ha añadido que "no se ha permitido rectificar".

Sin embargo, el edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado, también ante los medios de comunicación, que lo ocurrido respondía a una "cierta Justicia divina" que responde a que el PSOE "ha caído en el ridículo". "Lo que ha salido es lo razonable que tenía que salir", ha apuntado.