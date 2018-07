ERC y Unidos Podemos, los más duros con la Casa Real tras las grabaciones de Corinna: "La Corona está protegida"

Silencio en Zarzuela sobre las confesiones de Corinna alegando que sólo se ocupan de temas oficiales, mientras que en el Congreso pocos se atrevían a opinar cuando saltaba la noticia.

Desde Ciudadanos, Toni Cantó veía "temerario hacer alguna valoración" porque no había escuchado los audios, mientras que desde En Marea pedían prudencia explicando que "hay que ver qué hay de cierto en todo eso".

El PP, por su parte, no le da credibilidad a los audios afirmando que se está hablando de "posibles grabaciones que serán o no reales". Sin embargo, para ERC el supuesto blanqueo de patrimonio del rey no es nuevo y el más claro en decirlo ha sido Gabriel Rufián, quien piensa que no va a haber consecuencias para la Casa Real y que se demuestra que "en este país ha habido gente que durante muchos años se ha creído que podía hacer lo que le daba la gana".

Para Unidos Podemos, las grabaciones ponen en el centro la necesidad de abordar un debate de profundización democrática, y Rafa Mayoral se pregunta "si es necesaria una institución que esté por encima de la ley, que no se someta a los tribunales y que no se someta al escrutinio popular".

Izquierda Unida ya ha pedido la comparecencia de Félix Sanz Roldán para que explique las supuestas entrevistas con Corinna, mientras que Ciudadanos considera que todo este asunto de las confesiones es una cuestión que tienen que abordar los jueces y no los políticos, porque piensan que en España la Justicia funciona muy bien y al final todos los responden ante ella de la misma manera.

Corinna afirma que el rey Juan Carlos I la usaba como testaferro y que tenía cuentas en Suiza: "Lo hacía porque resido en Mónaco"