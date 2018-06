Alonso a Pili Zabala: "Me impresionó tu dolor, que comparto. Tienes mi afecto y te ayudaré"

Fue el momento más tenso del debate. "Le recuerdo que usted me dijo que yo no era víctima de ETA en el Escorial", le recuerda la candidata de Podemos y hermana de José Ignacio Zabala, asesinado por el GAL, a Alfonso Alonso.

"No encaja el caso concreto en la definición de terrorismo", responde airoso Alonso. Pero poco después, la pregunta de Zabala le lleva a un callejón sin salida. "¿Entonces usted no me considera a mí víctima?", le pregunta.

"Con arreglo a la ley, tal como está redactada, no", contesta el candidato popular. "Pero usted es víctima de un exceso, un abuso" prosigue Alonso mientras titubea. "En fin, hay una actuación parte de funcionarios del Estado execrable y condenable", concluye para dejar paso al silencio.

Interminables cinco segundos de silencio que Alonso no ha querido alargar. Tras la polémica suscitada, rectifica en Twitter y ahora sí, habla de "terrorismo del GAL". "Tu hermano fue asesinado por el terrorismo de los GAL. Ayer me impresionó tu dolor, que comparto. Tienes mi afecto y te ayudaré", publicó en su cuenta.

Una disculpa aceptada pero no suficiente. "Agradecer sus palabras pero lo importante ahora es rectificar una ley que es injusta", ha comentado la candidata de Podemos. Los líderes de su partido aplauden un silencio que dicen, evoca dignidad frente a la arrogancia.

Un silencio que marca la recta final de una campaña vasca determinante para lo que pase en el país.