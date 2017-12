El día que Cataluña se convirtió en protagonista a nivel mundial: así vieron los medios de todo el mundo las elecciones del 21D

No solo Europa. Medios de todo el mundo miran hoy de nuevo a Cataluña. Y mañana, según han avanzado, seguirán haciéndolo. Desde Reino Unido hasta China, numerosos medios han dado cobertura a las elecciones catalanas del 21D.

Se han fijado en la victoria de los independentistas y han destacado el duro revés que se han llevado Rajoy y el Gobierno de España. "Los planes de decapitar a los separatistas, como dijo su vicepresidenta, no marchan bien...", señalaban desde la CNN, cadena de referencia en Estados Unidos.

En esta línea también se ha expresado Eduardo Cué, corresponsal de 'i24', medio de Israel: "Rajoy se ha equivocado insistiendo con estas elecciones. Debería haber esperado".Los medios extranjeros no resaltan el logro de Inés Arrimadas, tan histórico como simbólico e inútil en la práctica, según han explicado.

En la resaca del 21-D, los enviados especiales se reconocen perplejos. "Me ha sorprendido mucho el resultado de Puigdemont", ha reconocido en Al Rojo Vivo Raphael Minder, corresponsal de 'The New York Times'. Desde las instituciones, estas elecciones no cambian nada. Para la Comisión Europea, su referencia sigue siendo el orden constitucional español.