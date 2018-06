El torturador 'Billy el Niño' tiene otra medalla al mérito policial con un plus del 20% en su pensión vitalicia

Calvo asegura que las medallas a Billy el Niño serán retiradas: "El ministro de Interior tiene instrucciones precisas"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura en El Objetivo que "hay que remover algunas normas" para poder retirar las medallas al torturador franquista Billy el Niño: "No podemos tener a alguien de estas características con un beneficio económico en su jubilación".

Con gesto serio y sin sombra de remordimiento: laSexta vuelve a localizar al torturador franquista Billy El Niño

laSexta vuelve a localizar en las calles de Madrid a Billy el Niño un día después de que sus víctimas entregaran 260.000 firmas en el Ministerio de Interior para que le retiren la medalla. El torturador franquista evita responder a las preguntas y acaba cogiendo un taxi para escapar de la escena.

Lidia Falcón, víctima de torturas: "Me moriré viendo a 'Billy el Niño' paseando por Madrid en una vejez dorada"

"Procesarle es procesar a todo el régimen. Hay que juzgar a todos los responsables", afirma Lidia Falcón, activista por los derechos de las mujeres que fue torturada por 'Billy el Niño'. Falcón es partidaria de destruir el Valle de los Caídos y convertirlo en un museo de la memoria. "Lo primero que hay que hacer es sacar los restos de Franco", añade.

Rosa, víctima de torturas: "'Billy el Niño' y tres policías más amenazaron con violarme y hacerme desaparecer"

"Me recibieron en la DGS a base de golpes, me tiraron al suelo y me dieron patadas", afirma Rosa María García, detenida en agosto de 1975 cuando militaba en una organización universitaria. "'Billy el Niño' torturaba con gusto, se empleaba a fondo, vivía de eso", añade Rosa, que pide que se juzgado como un torturador.