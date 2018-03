El PP critica que la CUP manejen los hilos en Cataluña: "Es aún más vergonzoso que la propia huida de Puigdemont"

Los populares critican que sea la CUP la que maneje los hilos en Cataluña. "La CUP marca la agenda política de Puigdemont, lo cual es aun más vergonzoso que la propia huida de Puigdemont", Alberto Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona.

Para el PSOE, los partidos independentistas son los responsables del futuro de Cataluña. Por eso, les instan a elegir un candidato viable cuanto antes.

"Esto está tardando demasiado tiempo. Esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la seguridad económica y de la convivencia en Cataluña. Que no sea un candidato que esté fugado de la justicia o que esté en la cárcel", asegura Cristina Narbona, presidenta del PSOE.

Pero, de momento, todo depende de la CUP. Y que Cataluña esté pendiente precisamente de esa decisión, dice Ciudadanos, no es justo para los catalanes.

"Lamentablemente, a día de hoy, no sumamos con el PP y PSOE. Pueden pasar muchas cosas, puede pasar que empiecen a correr los plazos, que no, en eso no tenemos maniobrabilidad. En Cataluña el problema que hay es la absoluta incertidumbre", asegura Begoña Villacís, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid.

Desde el PSC aseguran que esa decisión de la CUP demuestra la incapacidad de los independentistas para ponerse de acuerdo.

"Han tomado el pelo a los catalanes. No se puede gobernar Cataluña ni desde Bruselas ni desde la cárcel. No han hablado de lo que hay que hacer cuando estén en el Gobierno. Se han limitado a un reparto secreto y crudo de cargos y poder", destaca Salvador Illa, secretario de Organización del PSC.

Decida lo que decida la CUP, dicen los socialistas catalanes: no votarán a ningún candidato independentista.