El ministro Montoro afirma que gobernará con decretos si finalmente no tiene apoyos para los PGE

MONTORO, SIN PRESUPUESTOS

El Gobierno trabaja ya con la idea de que efectivamente hay riesgo de que, sin Ciudadanos, no puedan sacar adelante los Presupuestos para este año. No obstante, el mensaje que ha querido transmitir el ministro Montoro es que no pasa nada. Su plan, gobernar por decreto y evitar que Ciudadanos se atribuya los méritos.