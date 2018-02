El Gobierno confirma que usará el 155 para poner fin a la inmersión lingüística en Cataluña por "la libertad"

El Gobierno de España pretende poner fin la inmersión lingüística en Cataluña aprovechando la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española. "Sin duda lo haremos, porque para este Gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular en la educación de sus hijos", ha afirmado Méndez de Vigo.

Ciudadanos ha aplaudido la decisión del Partido Popular y muestra su total deseo que el Gobierno cumpla ya con este propósito. "Que esto no se quede en palabras, sino que se cumpla. Y lógicamente, que no se aplique simplemente por una coyuntura, sino que sea un cambio en el modelo educativo", ha reivindicado Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

Pero no toda la oposición coincide con este planteamiento. Ni siquiera los socialistas lo apoyan. Ese debate, según dicen, no le corresponde al Gobierno: "Si debe o no modificarse eso tiene que ser debatido en Cataluña, con su correspondiente gobierno y arco parlamentario", ha demandado Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE.

Por su parte, los independentistas han recordado que la ley de educación actual la sacó adelante un presidente socialista con una amplia mayoría. Además, aseguran que la defenderán. "Tiene el consenso de la sociedad. Se ha demostrado sobradamente que es un modelo de éxito. Lo protegeremos porque no puede ser una víctima más de la aplicación indiscriminada del 155", ha denunciado Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya.

Los miembros de Catalunya En Comú Podem pedirán explicaciones al ministro de Educación porque creen que no cuentan con la legitimidad necesaria para llevar a cabo este cambio. "Con solo cuatro diputados en la cámara no se puede atacar este consenso", ha considerado el diputado Xavier Domènech. Es un debate que, según afirman, le corresponde al Parlament.