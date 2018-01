El alegato de Báñez tras el "no nos metamos" de Rajoy: "Son necesarias iniciativas que faciliten la igualdad salarial"

RAJOY SEÑALÓ QUE "NO HAY QUE METERSE" EN LA BRECHA SALARIAL

"No hay ninguna razón para que un hombre y una mujer en España que trabajen y tengan la misma responsabilidad no tengan el mismo salario, además no es legal", así se ha expresado Fátima Báñez un día después de escuchar al presidente Rajoy decir que "no hay que meterse" en leyes contra la brecha salarial. La ministra ha sorprendido diciendo que sí cree que hay que tomar medidas.