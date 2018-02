El diputado Íñigo Alli (UPN) devolverá parte de su sueldo por ausentarse repetidamente en el Congreso

Alli ha tomado la decisión tras las críticas que ha recibido en medios de comunicación al conocerse que ocupa la sexta posición entre los diputados con más ausencias a los plenos del Congreso: nueve sesiones completas y tres parciales en año y medio.

"Hoy comunicaré al Letrado Mayor de las Cortes Generales la petición de devolver el importe que corresponda a las sesiones parlamentarias en las que me ausenté, salvo en aquellas que dediqué a cuidar a mi familia", dice en un comunicado, en el que aclara que "casi la mitad" de las ausencias se debieron al nacimiento de una hija para "ayudar en casa a mi numerosa familia" porque "creo en la conciliación real".

El resto de ausencias, según precisa, se debieron a que dedicó ese tiempo en Madrid a formarse. Lamenta, además, "que se entienda que el trabajo de un diputado se reduzca al acto de votar porque, siendo absolutamente relevante, niega el esfuerzo de infinidad de acciones que se desarrollan en la Cámara".

En todo caso asegura que los asuntos que no votó por no estar presente en el Congreso "en ningún caso" perjudicaron ni a Navarra, ni el interés de los navarros, ni ningún asunto de Estado.

No obstante, el regionalista pide "perdón" a quienes "se hayan sentido ofendidos por no cumplir" con su mandato como representante público, a los afiliados de UPN y a sus votantes, y a todos los navarros que sientan que no ha cumplido con su "obligación". "Asumo mi error y mi responsabilidad" y "siento de corazón si alguien se ha decepcionado en mi trayectoria política con esta acción. Le pido disculpas", concluye Alli.