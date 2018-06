Desatada la guerra entre los aspirantes a liderar el PP: Pablo Casado denuncia que hay presiones a favor de otros candidatos

TOQUE DE ATENCIÓN DESDE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

Sube el tono en la campaña para suceder a Rajoy en el PP. Pablo Casado, muy rotundo, ha dicho que si no gana no se va a integrar en otra candidatura, que él quiere ser presidente del PP. Cospedal, en Más Vale Tarde, ha pedido a sus rivales "no crear dudas constantes" sobre el proceso.