Defensa, obligada a ampliar la base de Cartagena porque no caben los nuevos submarinos 'que no flotaban': cada uno cuesta casi 1.000 millones

No cesan los problemas en torno a los nuevos submarinos de la Armada Española S-80 Plus. En 2013 se comprobó que en su construcción había habido un incremento del peso de 125 toneladas, algo que hizo que no pudieran flotar. Sin embargo, para solventar este inconveniente se llegó a la conclusión de que era necesario aumentar su tamaño, en concreto, incrementar su eslora diez metros más.

En total, el coste de cada uno de los submarinos es de casi 1.000 millones, acercándose al doble de lo previsto.

Sin embargo, no se tuvo en cuenta que con las nuevas dimensiones los submarinos no caben la base de Cartagena, según publica el diario El País. Ante esto, el ministerio de Defensa tendrá que ampliar los muelles realizando una inversión de 16 millones de euros.

El País afirma que los anteriores responsables de la cartera dejaron listo el expediente, pero sin su aprobación. Ahora, según este medio, para evitar que se detenga la construcción de los submarinos, el ministerio de Defensa tendrá que aprobar de urgencia la modificación del expediente de los S-80 Plus.

Preguntada por este asunto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en Onda Cero que "ha habido deficiencias que ya están corregidas" y ha apuntado que "no son proyectos de hoy para mañana".