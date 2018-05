Cruce de exigencias entre PSOE y Ciudadanos a cuenta de la moción: los socialistas piden su apoyo y Rivera quiere un "candidato instrumental"

Crece la presión del PSOE sobre Ciudadanos: los socialistas aseguran que la convocatoria de elecciones no será un problema para llegar a un acuerdo. "No va a haber problema en que se convoquen elecciones, tengan la seguridad de que no va a haber un pacto con los independentistas", señala José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE.

A pesar de ello, otros socialistas como Carmen Calvo apuestan por gobernar durante un breve plazo antes de convocarlas: "Que nos apoyen para que podamos gobernar este país durante un breve tiempo".

Los de Rivera siguen encallados en el 'no' y proponen una alternativa sin Sánchez ni Rivera. "Una moción instrumental para convocar elecciones. No tiene sentido ni que Sánchez ni Rivera sean candidatos", señala Villegas.

Desde el partido naranja siguen insistiendo en que sea Rajoy quien dé el paso: "Que el señor Rajoy rectifique y convoque elecciones".

El PSOE cuenta ya con el apoyo de los 71 diputados de Podemos y la alcaldesa de Barcelona invita a toda la oposición a que se sumen: "Por dignidad, por defender la democracia, es imprescindible que esta moción de censura tire adelante".

Esta moción pone de nuevo en jaque al Partido Popular que acusa a Sánchez de irresponsable: "Con los independistas, con los que quieren romper España, con los herederos del terrorismo son con los que pretende Pedro Sánchez llegar a la Moncloa". El coordinador general del PP asegura que pasará a la historia "como el Judas de la política española".

El lunes comienzan los primeros pasos para su tramitación y Sánchez iniciará en los próximos días una ronda de consultas con los grupos confirmar los apoyos con los que contaría.