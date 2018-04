Cristina Cifuentes resiste en la Puerta del Sol: "Me han elegido los madrileños para gobernar y lo haré hasta el último día"

SE AFERRA A LA PRESIDENCIA MADRILEÑA

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se va pese al escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Ante los medios, ha dejado claro que no piensa dimitir y ha insistido en que "la Justicia es la que tiene que determinar lo que ha ocurrido". Además, ha añadido que "el acuerdo de investidura no se ha incumplido" y que "si Ciudadanos quiere que gobierne la izquierda radical, que no busque pretextos".