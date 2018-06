Cospedal y Santamaría cargan contra Pedro Sánchez por la propuesta de Andrés Gil como presidente de RTVE: "Quiere convertir la televisión pública en la nueva 'Tuerka'"

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que al PSOE y a Podemos se les has visto "el plumero demasiado pronto" después de proponer al periodista Andrés Gil, actual jefe de política del 'eldiario.es', como presidente de RTVE. Además, ha expuesto que tienen que poner "en evidencia cómo la moción de censura, una moción injusta, está suponiendo que Pedro Sánchez, al que le han regalado la Presidencia del Gobierno, empieza a regalar partes de España a todos y cada uno".

"Y los primeros, a los populistas de Pablo Iglesias, que quiere regalarles una televisión para hacer el sectarismo al que están acostumbrados en otros Estados que les inspiran", ha afirmado.

También ha opinado que "tanto el asunto de los presos del País Vasco y de Cataluña como el asunto de TVE ponen de manifiesto que el señor Sánchez ha estado dispuesto a todo y ahora se lo van pasando al cobro en espacio corto de tiempo y sin disimular", en alusión a los partidos que apoyaron la moción de censura. "El problema es que tiene un gallinero en el que no se ponen todos de acuerdo entre sí; por tanto, empezaremos a ver las primeras derrotas parlamentarias del señor Sánchez", ha augurado.

Por su parte, Cospedal ha afirmado en declaraciones a periodistas en A Coruña: "Creo que este es un golpe muy grave de la democracia". La candidata a la presidencia del PP ha defendido la importancia de su partido como "elemento vertebrador" de España en estos momentos "muy graves y muy delicados, teniendo en cuenta lo que Pedro Sánchez ha hecho nada más llegar al poder".

"Que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno para que Roures y Pablo Iglesias gobiernen la televisión pública de todos los españoles y conviertan programas como 'Informe semanal' en una suerte de 'La Tuerka' (...) Es un peligro para todos lo españoles y es algo que desde el PP tenemos que denunciar y no podemos consentir", ha continuado.

Cospedal ha indicado que desde que ha llegado Pedro Sánchez al Gobierno sólo se han visto cosas que dan miedo". Ha aludido de nuevo a las supuestas facturas que el presidente del Gobierno estaría pagando a sus aliados, como el acercamiento de presos o el control de TVE, con el que Podemos persigue la "propaganda y el odio". En este sentido, Cospedal ha criticado que Pedro Sánchez "regale" TVE a Podemos "para que la convierta en un aparato de propaganda, de manipulación, de odio y de división entre los españoles al estilo de 'La Tuerka' o de TV3".

"Es la manipulación y el aparato de propaganda, es lo que saben hacer los comunistas; no nos equivoquemos, hay que denunciarlo", ha señalado. Cospedal ha defendido la renovación en el PP y ha asegurado que eso no pasa, en cambio, por intentar "parecerse a otros partidos" que consisten en una "pantalla" pero no tienen "gente", ha señalado en alusión a Ciudadanos.