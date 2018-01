"Sopla, Leonor hija", "esto no lo vais a poner, ¿no?", "¿lo llevas todo en la mochila?"... los momentos más familiares del rey Felipe VI con doña Letizia y sus hijas

Es la parte más íntima del rey y su familia. En uno de los vídeos difundidos por la Casa Real con motivo del 50 cumpleaños del rey se muestra cómo la princesa Leonor se quema con la sopa, su hermana esconde su risa y su madre le dice que "sople".

En otra secuencia se les ve llevándolas al colegio, preguntándolas si llevan "todo en la mochila" y, una vez en el coche, la reina Letizia pregunta a Sofía "si tiene examen hoy". Un momento curioso de esta secuencia es cuando la reina pregunta a Leonor a "qué hora es su examen", a lo que la princesa responde "no me acuerdo".

Hasta ahora, sólo habíamos visto el discurso de Navidad, pero ahora podemos ver lo que ocurre detrás de las cámaras. "¿Lo has cambiado? Lo digo para que haya más texto por línea..." decía el rey cuando perfeccionaba su discurso del pasado 2017 bajo la mirada de la reina y sus hijas. El rey y sus hijas se besan en el aire para no mancharse de maquillaje y una percepción entre tanto cosmético: "Pareces una chica..." le dice Leonor.

Felipe VI asumió su cargo con una declaración de intenciones: "Una monarquía renovada en un tiempo nuevo". Un momento único en el que según algunos expertos se fijaron las bases de su reinado: "Fue un discurso modélico donde se trazó su hoja de ruta y poco más o menos que se está cumpliendo" defiende Carmen Enríquez, periodista experta en Casa Real.

Pero el camino hasta ahora no ha sido fácil. La ruptura del bipartidismo llevó a varias rondas de consultas, casi un año sin gobierno y dos elecciones. Tras el escándalo del caso Nóos, retiró a su hermana y su cuñado los títulos de Duques de Palma: "La infanta Cristina era la hermana con la que tenía más afinidad. Y yo creo que tomar esas decisiones ha debido de costarle mucho pero era la única manera de que la gente se diera cuenta de que no solamente no tenía nada que ver con Nóos sino que lo rechazaba de plano" asegura Carmen Enríquez.

La proclamación de la república catalana provocó una reacción de la Casa Real. Un discurso aplaudido por muchos y criticado por otros, pero según los expertos en información de la Casa Real necesario para el país: "Dar un mensaje de esperanza a la gente que estaba angustiada, sobre todo a los catalanes no independentistas y al resto de España que estábamos todos asombrados con el espectáculo en Cataluña" dice Carmen Enríquez. En unos meses el rey hará cuatro años en el cargo.