Ciudadanos se queda solo en la petición de elecciones en el Congreso y se lleva una retahíla de críticas

Este era el primer pleno de los nuevos ministros de Pedro Sánchez pero también de los exministros de Rajoy y había curiosidad sobre todo por ver donde se sentaban estos últimos.

Sobre todo María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría: están en distintas filas, Cospedal en la primera de la bancada del PP y la exvicepresidenta una más arriba.

El que no ha ido ha sido Rajoy, es diputado con derecho a voto pero no parece que vayamos a verle mucho por el hemiciclo si las votaciones no son trascendentales. También ya en sus sillones azules los tres ministros socialistas que son diputados.

El primer pleno ha estado marcado por una iniciativa de Cs sobre el Instituto Cervantes pero han aprovechado para colar la petición de elecciones y eso ha provocado el enfado de la mayoría de los grupos. Se han quedado solos, no ha salido adelante y se han llevado una buena retahíla de críticas.