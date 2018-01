Ciudadanos pide una comisión parlamentaria sobre los atentados de Barcelona y Cambrils

PP Y PSOE NO APOYARÁN LA PROPUESTA

Ciudadanos quiere que una comisión en el Congreso investigue los atentados terroristas de las Ramblas y Cambrils "para buscar qué falló". Ese es el objetivo según Albert Rivera y no tanto depurar responsabilidades políticas. De todas formas no habrá tal comisión porque PP y PSOE ya han dicho que no la apoyarán. Los populares prefieren que investigue el Parlament y los socialistas califican la propuesta de frivolidad.