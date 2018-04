Cifuentes: "He realizado cuatro mudanzas, no se me puede exigir que el trabajo de fin de máster aparezca"

ASEGURA QUE "DEFENDIÓ EL TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL" DURANTE "DIEZ MINUTOS"

Cristina Cifuentes ha asegurado que no tiene "interés ninguno en engordar de manera artificial" su currículum y señala que no se le puede "exigir que aparezca el TFM necesariamente" porque ha realizado "cuatro mudanzas": "A lo mejor sí aparece, porque tengo muchas cajas por abrir y buscar documentación". "El problema en sí no es el trabajo, se presente o no va a ser cuestionado. Voy a seguir buscándolo, si el trabajo aparece probablemente lo mostraré".