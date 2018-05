Bildu apoya la moción de censura pero dice que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez son "el mismo régimen"

"No piensen que las ganas de desalojar a Rajoy son suficientes", ha dicho la diputada de Bildu a Sánchez, a quien también le ha espetado: "No confiamos en usted". En su intervención en el debate de la moción de censura, Beitialarrangoitia ha insistido en que gobierne Rajoy o Sánchez no hay alternativa democrática que ponga freno "a la deriva autoritaria y recentralizadora del PP de la mano del neofranquista Ciudadanos".

Además ha reprochado a los socialistas que digan "hoy una cosa y mañana la contraria" y, a modo de ejemplo, ha recordado cuando piden la transferencia de la Seguridad Social en el Parlamento Vasco y votan en contra en el Congreso.

"Y cuando hablamos de derecho a decidir se aferran a la ley", ha señalado. La diputada de Bildu ha reconocido que la sentencia no es más que una confirmación de que la corrupción está instalada en el PP y ha señalado que el caso Gürtel no lleva sólo el nombre de Rajoy "también el de Aznar, el valedor de Ciudadanos que pretende mostrarse como un partido sin mácula". Beitialarrangoitia ha reiterado que pese a respaldar la moción son conscientes de que Rajoy y Sánchez son "la misma cosa" y un Gobierno de Sánchez no es más que "continuidad".