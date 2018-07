Aznar tira de ironía mostrando su enfado por no estar invitado al Congreso del PP: "Sólo he presidido la formación 14 años"

EN GÉNOVA HABLAN DE PROBLEMAS DE AFORO

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha mostrado su claro enfado por no haber sido invitado al Congreso del PP en el que se elegirá al próximo líder de la formación. Muy socarrón, Aznar ha dicho que no ha tenido el honor "de ser invitado" y, a continuación, ha añadido: "Sólo he sido presidente del PP 14 años, presidente del Gobierno ocho y diputado 20; eso no da derecho a ninguna invitación".