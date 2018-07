Artur Mas celebra la reunión entre Sánchez y Torra y espera "que vaya mejor que todas las anteriores"

El independentismo lleva tiempo pidiendo la reunión entre el Govern y el Gobierno. "Hasta ahora no habíamos podido ir a la Moncloa y hablar de todo", apuntó el president de la Generalitat, Quim Torra, recientemente. Aunque llega justo después de su primer desencuentro: el recurso al Constitucional ha sorprendido a los independentistas.

"No nos esperábamos que la primera respuesta fuera judicializar una primera resolución", ha apuntado Torra. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno mantiene, en una entrevista concedida a 'El Mundo', que con la Constitución no hay más margen que su cumplimiento. A 24 horas de la reunión, Torra no ha querido hacer declaraciones.

Sí las ha hecho Artur Mar. El expresident de la Generalitat espera que el encuentro "vaya mejor que todos los anteriores". Desde el Gobierno de Sánchez aseguran que en la reunión no habrá líneas rojas. "Asumimos el derecho de cada presidente a exponer todo lo que crea conveniente", ha manifestado Meritxell Batet, Ministra de Política Territorial y Función Pública.

El encuentro llega tras el acercamiento de los presos en Cataluña, un gesto muy criticado por el PP. "Se demuestra que el Gobierno tiene que estar haciendo permanentemente concesiones", ha criticado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. Concesiones que desmienten desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, al menos, lo ha afirmado Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores: "Este Gobierno no tiene letras que pagar, pero sí reglamentos que aplicar.

Torra llegará a Moncloa para explicarle a Sánchez "el punto de la situación política" en la que se encuentran. Esto es, que el pueblo catalán "pretende culminar el ejercicio del derecho a la autodeterminación". Para el presidente catalán, sólo poder hablar de ello en La Moncloa ya es un éxito. Además, desde su entorno confirman que habrá más reuniones.