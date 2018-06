Alberto Núñez Feijóo vuelve a elegir Galicia: "Tenemos que ser coherentes con nuestra opiniones y actos"

Rajoy perdió la moción y Feijóo no quiso precipitarse. Al día siguiente hubo ejecutiva en el Partido Popular, Rajoy se fue pero Feijóo volvió a esquivar el tema.

Luego, Rajoy anunció la fecha del congreso extraordinario de la formación para elegir a su sucesor y Feijóo tampoco concretó. No toca, ha repetido una y 1.000 veces escudándose en Galicia y hasta en el fútbol.

Sin embargo, tampoco es extraño oír a Feijóo dejarlo caer la sucesión de Rajoy. "Creo que un presidente de Gobierno que haya sido presidente de una comunidad autónoma es bueno para España", dijo el 4 de marzo en Salvados. A la pregunta de Jordi Évole sobre si sería un buen candidato a suceder a Rajoy, Feijóo afirmaba que "sería una contradicción decir lo contrario tras haber afirmado lo anterior".

Feijóo no oculta que ha podido elegir. "Cada vez que he podido hacerlo, he escogido Galicia", aseguraba en abril de 2016. Esta vez, Feijóo, vuelve a elegir Galicia.