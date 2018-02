Albert Rivera: "Si el PP cumple sus acuerdos, esta legislatura sería fructífera y no sólo de parálisis"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, vaticina un cambio político en España y asegura que su partido ha ofrecido "estabilidad", pero considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no cumple su palabra". En una entrevista que publica hoy La Vanguardia, Rivera reconoce que "no fue fácil" apoyar a Rajoy esta legislatura porque les "costaba confiar en el PP para hacer reformas, cambios y para luchar contra la corrupción", pero Cs priorizó "sacar a España de la situación de bloqueo que había y que se formara gobierno".

Preguntado sobre si se arrepiente ahora de apoyar a Rajoy, el líder de Ciudadanos declara: "Hicimos lo correcto y acordamos con el Gobierno 150 ambiciosas reformas que tenía que ejecutar. Un año y medio después, el Ejecutivo está arrastrando los pies en todo lo que es materia de regeneración -aforamientos, no quieren cambiar la ley electoral, imputados en el Senado- pero también se resiste en materia presupuestaria".

Respecto a si ve posibilidades para que se aprueben los presupuestos de 2018, responde: "Si el PP cumple el acuerdo, los apoyaremos. Tiene la obligación constitucional de traer las cuentas al Congreso. El PP está pensando más en los sondeos y su crisis interna por la corrupción que en el interés general". "Tenemos pues un problema. Les pediría que sean más Gobierno y menos partido, que piensen más en España. Cuando uno se da la mano debe tener palabra y Rajoy no la está teniendo", apostilla.

En la entrevista, Rivera afirma que la última vez que habló con Rajoy fue a finales de año en La Moncloa y mantiene que el Gobierno "está paralizado, no tiene iniciativa, ni liderazgo". A su juicio, "lo que hace Rajoy de no cumplir lo acordado no es bueno para España" y entiende que a los ciudadanos "se les agote la paciencia". "El hundimiento en las encuestas y el fracaso en Cataluña les está condicionando la toma de decisiones.