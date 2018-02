Rivera pide a Puigdemont "que deje de hacer el indio" y que se "cumplan las leyes" en Cataluña

Además, el líder de la formación naranja ha pedido el nuevo Govern "cumpla las leyes", en especial la Constitución. Ha intervenido durante más de hora y media en los Desayunos de 'Heraldo de Aragón', en Zaragoza.

En su intervención, Rivera ha dejado claro que el nacionalismo no va a ser "leal de golpe y porrazo" a la Constitución y ha emplazado a no permitir que se constituya un Govern que "vuelva a dar otro golpe" y "siga haciendo lo mismo", exigiendo al nuevo Ejecutivo que cumpla la Constitución y el Estatut y respete a los catalanes que no son separatistas.