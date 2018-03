Trump sugiere entre bromas que EEUU se reunirá con Corea del Norte: "Le dije que primero tenía que desnudarse"

"Nos reuniremos y veremos si sucede algo positivo", ha añadido.

No ha quedado claro si el mandatario estadounidense estaba bromeando o si las conversaciones formales entre Estados Unidos y Corea del Norte eran inminentes.

"No descartaré conversaciones directas con Kim Jong Un. Simplemente no lo haré", ha señalado, refiriéndose al líder de Corea del Norte. "En lo que respecta al riesgo de lidiar con un loco, ese es su problema, no el mío", ha aseverado.

Si finalmente Trump y Kim se reunieran, sería la primera reunión entre la Administración de Trump y Pyongyang, que está en punto muerto por el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte, capaces de alcanzar a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se han producido poco antes de que la presidencia de Corea del Sur anunciara que una delegación de alto nivel viajará a Corea del Norte este lunes para discutir la mejora de relaciones intercoreanas y posibles conversaciones entre Washington y Pyongyang.