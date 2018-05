Trump plantea unos recortes de 15.000 millones que afectarían gravemente a un programa de salud infantil

La propuesta se produce cuando la Casa Blanca y los republicanos conservadores en el Congreso estadounidense se acercan a una nueva lucha presupuestaria con los demócratas después de que los republicanos inicialmente emitieran unos recortes de 60.000 millones de dólares hace unas semanas.

Una de las fuentes ha asegurado que los recortes específicos cubrirían "saldos no comprometidos" o dinero que no está siendo gastado. Además ha señalado que las reducciones no tendrían un efecto sobre el programa en sí. Existen planes para proponer más paquetes de recortes.

El actual pedido no afectaría a un acuerdo presupuestario de dos años que alcanzaron en febrero republicanos y demócratas. El recorte propuesto para el Programa de Seguro Sanitario Infantil (CHIP, según sus siglas en inglés) ha provocado la negativa del líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer.

"Parece que sabotear nuestro sistema de salud en detrimento de las familias de clase media no fue suficiente para el presidente Trump y los republicanos. Ahora persiguen dólares de cuidado de la salud de los que dependen millones de niños, especialmente durante lo brotes de gripe y otras enfermedades mortales", ha señalado Schumer en un comunicado.

Un alto funcionario de la Administración Trump ha señalado que los recortes no dañarían el programa. De la cantidad total, 5.000 millones de dólares provienen de una cuenta desde la cuel el dinero no está autorizado a ser gastado por la ley, según ha informado. La Administración también está proponiendo recortes de 4.300 millones de dólares de un programa de préstamos de vehículos de tecnología avanzada.