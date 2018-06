Trump dice que el polémico mensaje de la chaqueta de Melania iba dirigido a los medios

"EN REALIDAD NO ME IMPORTA, ¿Y A TÍ?', era el mensaje que estaba escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania durante su visita a la frontera de México. Tras la polémica, Trump dice que se refiere a los Medios de Comunicación Falsos: "¡Melania se ha dado cuenta de lo deshonestos que son, y a ella realmente ya no le importa!".

El presidente se pronunció así horas después de que saliera a la luz una fotografía que mostraba a la primera dama vestida con una gabardina caqui con la frase "En realidad no me importa, ¿y a ti?" escrita en mayúsculas blancas en la espalda. Melania llevaba puesta esa prenda cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, y también cuando descendió de la aeronave a la vuelta y se dirigió a la Casa Blanca, según captaron los fotógrafos presentes.

La primera dama no llevó la gabardina durante su visita a McAllen (Texas), donde visitó un centro de detención temporal para menores inmigrantes y otras instalaciones gestionadas por la Patrulla Fronteriza en esa localidad. La chaqueta era de la marca española Zara y se vendía por 39 dólares, de acuerdo a la publicación 'Daily Mail', aunque no parece estar disponible en la web estadounidense de la firma gallega.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, restó importancia a la elección de vestuario al ser preguntada por los periodistas. "Es una chaqueta. No había ningún mensaje oculto. Después de la importante visita a Texas, espero que los medios no vayan a elegir centrarse en su vestuario (como hicieron el año pasado con sus tacones altos)", afirmó Grisham.

Pero la polémica sobre la gabardina eclipsó en la práctica la visita de la primera dama a la frontera, y copó las portadas. Las expresiones de sorpresa e incredulidad se multiplicaron en la red social Twitter al difundirse la fotografía, con un usuario declarándose "sin palabras" y otro aventurando que el mensaje iba dirigido a apaciguar a la base de votantes de Donald Trump.

"Vaya chaqueta ha llevado a la frontera... Y ahora estamos hablando sobre Melania, no sobre los niños", lamentó Michele Martindill, una usuaria de Nuevo México, en un tuit.