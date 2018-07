Lluvia de críticas a Trump en EEUU por aceptar la versión de Putin sobre la interferencia rusa en las elecciones de EEUU

Así contó la CNN el encuentro entre Trump y Putin: "Acaban de ver una de las actuaciones más vergonzosas de la historia de un presidente de EEUU ante un líder ruso".

Esto era nada más terminar la rueda de prensa y este martes los titulares no se quedan atrás: "El día de la infamia de Trump", "Trump, al lado de Putin" o "Una victoria fácil para Putin". Hasta su cadena amiga, Fox, en una entrevista con Trump ha vuelto a remover el tema de la injerencia Rusia. Aunque para el presidente todo ha quedado aclarado: dice que Putin no ha tenido nada que ver y no entiende por qué le siguen preguntado.

Putin llega a reírse descaradamente del periodista cuando este le muestra el informe de la investigación. Por mucho que le insiste, el presidente ruso no quiere ni tocar los papeles.

Tras ser acusado por comprarle a Putin su versión de que no interfirió en las elecciones, Trump ha escrito un tuit asegurando que confía en su gente de inteligencia. Los ataques le han llegado de todas partes, desde su propio partido y desde exdirectores de la CIA que critican su confianza ciega en Putin.

Mientras Trump y Putin hacían alarde de su renovada relación, se conocía la detención de una mujer rusa que supuestamente actuaba como agente ilegal en Washington al servicio del Kremlin.