Europa contiene la respiración y ve preocupada la ruptura del acuerdo nuclear con Irán por parte de EEUU

"Muerte a Estados Unidos", eso es lo que han gritado diputados en el parlamento iraní al tiempo que han quemado la bandera estadounidense y el acuerdo nuclear que Trump ha hecho saltar por los aires.

El pacto nuclear ha sido herido de muerte por EEUU y el objetivo del resto de firmantes es que pueda sobrevivir. Dice Trump que ha consultado con sus aliados, pero eso no significa que haya tenido en cuenta su opinión. Reino Unido, Francia y Alemania han emitido un comunicado conjunto preocupados por la decisión.

"Con pesar y preocupación tomo nota de la decisión del presidente estadounidense", ha dicho la canciller alemana Angela Merkel. Hasta el propio Rajoy ha mostrado su decepción: "No es una buena noticia y me gustaría no haberla escuchado"

Este paso podría desembocar en un aumento de la inestabilidad en la zona y también para empresas europeas con intereses en Irán. Macron hablará con el presidente iraní para tratar de salvar el acuerdo. Los expertos no creen que haya motivos para romperlo porque Irán cumple su parte.

"Nada hacía pensar que Irán lo había retomado y que estaba a punto de disponer de un arma nuclear", ha asegurado el coronel Pedro Baños, analista geopolítico.

Trump parece empeñado en destruir a toda costa el legado de su antecesor. Barack Obama lo ha calificado de "serio error", el ayatolá Jamenei de "tonto y superficial".

El presidente de Irán se ha mostrado favorable a mantener el pacto pero antes tiene que saber si le conviene. Porque EEUU no podrá romper el acuerdo pero sí asfixiar los beneficios para Irán a base de sanciones.