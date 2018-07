El sufrimiento de un migrante separado de su hijo en EEUU: "Se pensaba que había muerto y me preguntó que por qué ya no le quiero"

Javier lloraba tras 55 días separado de su hijo y después de que le dijeran que no iba a poder verlo más porque lo darían en adopción a una familia americana. Ahora, después de haberse reencontrado, no se suelta un segundo de su hijo de sólo 4 años.

Los separaron en la frontera cuando venían de Honduras y al fin están juntos de nuevo, aunque otros no han tenido la misma suerte. Otro migrante cuenta que sigue esperando por su hijo de seis años, con el que pudo hablar por teléfono. El niño creía que su padre había muerto.

El niño se siente abandonado y le pregunta a su padre que por qué ya no le quiere y no le llama. Ahora, el hombre teme no poder reunirse con su hijo antes de que lo deporten.

El plazo que un juez había dado al gobierno para reunir con sus padres a los niños menores de 5 años terminó hace varios dos días, pero no lo han cumplido aunque prometen hacerlo a lo largo del jueves. Sin embargo, los padres de niños a partir de los 5 años tendrán que esperar aún más, hasta el 26 de julio.