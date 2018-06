La desgarradora carta de una migrante a su hijo que resume el dolor causado por las políticas de separación de Trump: "Mamá no te ha abandonado"

A Levis le han separado de su hijo Samir a causa de las políticas migratorias de Donald Trump hace dos semanas, como denuncia su abogado, Michael Avenatti. Los agentes fronterizos se llevaron al niño para que se diera "una ducha" prometiendo que vovlería a estar con su madre inmediatamente, pero de eso hace ya dos semanas.

Y es que Samir se ha convertido en uno de los muchos niños que ya han sido separados de sus padres. En una carta escrita por la madre y hecha pública por el abogado se puede observar el dolor que están experimentando estas familias.

"Lamento hijo mío esto que está pasando, me duele en mi alma esta separación, pero quiero que sepas que no he abandonado, mamá está aquí y pienso mucho en ti", explica Levis a su hijo en el inicio de la carta.

La mujer, que está muy asustada por la situación de su hijo, le dice que quiere verle para decirle a la cara que "es su orgullo, su motor" y que sabe está sufriendo porque le ama. Y continúa: "Siento que me han arrancado un pedazo de mi corazón".

"Me enorgullece tenerte como hijo. El escuchar que me dices que soy una guerrera me llena de coraje para seguir luchando cada día", prosigue la carta, en la que la madre "lamenta" lo que le está pasando: "Me duele en mi alma esta separación, pero quiero que sepas que no he abandonado, mamá está aquí y pienso mucho en ti".

Levis también le cuenta alguna conversación familiar: "Me dijo mami que Lola, tu perrita, ya tuvo cachorritos. Son 3. Cuando salgamos ya estarán bien grandotes. Cuando salgamos te voy a llevar al acuario, como prometí, eso es lo que siempre me has pedido ver: los animales, los delfines, los peces, los pingüinos. Aunque dices que tienes miedo a que te coman".

Y concluye: "Eres mi príncipe, mi guerrero, el amor de mi vida, mi razón de ser: y muy pronto diremos así como te digo: ¿Quién es el amor de tu vida? Y tu respondes: ¡Tú, mamá! Y yo te digo: ¡Tú!".