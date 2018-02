Aviso a las ONG tras el escándalo en Oxfam: sin tolerancia cero a los abusos sexuales no habrá dinero público

Consternación en Reino Unido por las graves acusaciones de abusos sexuales a 120 trabajadores de varias ONG. Según 'The Sunday Times', la mayoría son cooperantes de Oxfam, organización que ya encubrió las fiestas sexuales de su jefe en Haití, tras el devastador terremoto de 2010: "Oxfam Intermón pide disculpas en primer lugar por estos hechos que consideramos muy graves e inaceptables" asegura Lara Contreras, de la ONG en España.

Un informe señala que Roland van Hauwermeiren celebraba orgías en su villa, alquilada por Oxfam, y pagaba los servicios de prostitutas, algunas de ellas podrían ser menores de edad, con los fondos de la ONG: "Me siento profundamente dolida por lo que pasó" confiesa Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam

Un escándalo que se saldó con cuatro despidos, incluido el de Van Hauwermeiren, y tres dimisiones pero la directiva de Oxfam no informó al Gobierno británico sobre los detalles de su forzosa salida.

"Es una completa traición" aseguró la ministra de Cooperación, que se reunirá con Oxfam y advierte: podría retirarles los 36 millones de euros de aportación pública por la flagrante falta de ética. También avisa a Save The Children, Christian Aid y Cruz Roja: quien no imponga tolerancia cero respecto a los abusos sexuales, no recibirá dinero público.