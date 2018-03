Al menos dos muertos en un tiroteo en la Universidad Central de Michigan

Las víctimas fueron identificadas como "no estudiantes" y la policía universitaria cree que los disparos se produjeron por una "situación doméstica".

El supuesto tirador, James Eric Davis, descrito por las autoridades como un joven afroamericano "armado y peligroso", salió de la escena del crimen y las autoridades lo están buscando.

El ayuntamiento de la ciudad dio por Twitter la descripción del sospechoso, un joven de 19 años y de 1'79 metros de altura vestido con pantalones amarillos y una sudadera con capucha azul.

La universidad aconsejó a sus alumnos que no salieran de sus casas y que no se acercaran al campus universitario, situado a unos 112 kilómetros de Lansing, la capital de Michigan. La policía local no reveló más detalles sobre la identidad de las víctimas.