Alerta en EEUU por un tiroteo cerca del cuartel general de la NSA en Maryland

Alrededor de las 7.00 (hora local) un coche se ha detenido frente a la entrada de visitantes y se han escuchado disparos, según informa la cadena norteamericana CBS. Las imágenes difundidas por la prensa local muestran a un vehículo empotrado en las barreras de seguridad.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Oficina del FBI en Baltimore, si bien "la situación ya está bajo control y no hay ninguna amenaza en curso", ha señalado la NSA en un comunicado. Al parecer, el incidente ha concluido y ya no hay ninguna amenaza. Al menos tres personas habrían resultado heridas y otra habría sido detenida, pero este balance no está confirmado.

Un portavoz de Fort Meade citado por Reuters ha confirmado que una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a un centro médico. La agencia británica afirma que hay tres heridos y un detenido pero no está confirmado.

"El presidente (Donald Trump) ha sido informado sobre el tiroteo en Fort Meade. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters.