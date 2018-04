Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 4 de abril de 2018

El PSOE de Madrid anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado que su grupo propondrá ante el Comité Federal del PSOE la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Cifuentes.

¿Dónde está su TFM? ¿Cómo pudo sacar sobresalientes sin ir a clase? Las dudas y contradicciones que nos deja Cifuentes

Cristina Cifuentes no dimite tras comparecer en un pleno en el que apenas ha despejado dudas, no ha resuelto las principales incógnitas y contradicciones sobre su cuestionado máster, y no ha mostrado el TFM.

Puigdemont: "Si la justicia alemana dice que puedo salir de la cárcel, no me escaparé"

"No me escaparé de Alemania", es el mensaje que Puigdemont está trasladando para intentar que el juez lo deje salir de prisión en libertad vigilada. Lo ha dicho en una entrevista desde la prisión en la que ha recibido la visita de su mujer. También se ha reunido con Josep Costa, vicepresident del Parlament, que asegura que Puigdemont sigue pensando en volver a presidir la Generalitat.

La Policía detiene en Madrid a Falciani en virtud de una orden de arresto para ser extraditado a Suiza

La Policía Nacional ha detenido al ingeniero informático Hervé Falciani en virtud a una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza. La detención se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial.

El gesto que no se vio tras la discusión entre las reinas: ¿limpia Letizia un beso de doña Sofia de la frente de la princesa Leonor?

El desencuentro entre la reina Letizia y la reina Sofía se ha convertido en uno de los temas más comentados en el país. Después de que Letizia evitara la foto en el interior de la catedral, la abuela sale con sus nietas al exterior para la foto oficial. En ese momento, doña Sofía da un beso a la princesa Leonor, que parece que es limpiado después por la reina Letizia.

Violencia machista, dependencia o ciencia: las partidas más castigadas por el Gobierno en los Presupuestos

Susana Díaz y el PSOE critican al Gobierno por forzar en sus Presupuestos a que sean las autonomías las que gasten contra la violencia machista, lo que Rajoy prometió en el pacto de Estado. Hay otras partidas sociales como ciencia o dependencia, con subidas mínimas o con letra pequeña.