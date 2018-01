Brenda lleva desde 2016 encadenando contratos temporales en diferentes empresas. "En menos de seis meses he pasado por cinco empresas", explica. Como la mayoría de los trabajadores, lleva mucho tiempo sufriendo precariedad laboral. En España, uno de cada cuatro contratos no dura más de cinco días. "He ido encontrando trabajos de un día, diez días o un mes", añade Brenda.

Se crea trabajo, pero precario. Según los expertos, peor que antes de la crisis. El economista José Carlos Díez ha dicho en ARV que "los empleos creados son igual de precarios que durante la burbuja, o peor".

Delos más de 21 millones de empleos creados en 2017, 19,5 millones eran eventuales. El acceso al empleo estable, se complica. "Trabajo de mes a mes hasta que llega el año y me hacen indefinido o me echan", afirma un joven.

Otro de los problemas, el trabajo a tiempo parcial no elegido. Sara trabaja en hostelería con un contrato a tiempo parcial que casi siempre se estira: "Te contratan a media jornada, pero al final son más horas".

La desigualdad de género también hace mella en los datos del paro, el descenso fue mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres desempleadas.