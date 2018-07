Ryanair se salta la nueva normativa y se retrasará un día para aplicar el descuento del 75% a residentes de las islas

Así lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Transportes del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), quien considera que la actitud de la aerolínea irlandesa "no es de recibo", porque "conocía perfectamente los pasos que se iban a dar y la hoja de ruta".

Rodríguez ha recordado a Ryanair que la norma la normativa que amplía del 50% al 75% el descuento de residente en las rutas con la Península es de aplicación obligatoria.

Ha subrayado, además, que si la compañía dirigida por Michael O'Leary no había adaptado sus sistemas de ventas a tiempo, "tendrán que resolverlo de alguna manera". No obstante, el vicepresidente de Canarias ha rechazado que Ryanair alegue que no se le ha dado tiempo suficiente para adaptarse, porque se lleva "semanas hablando" de este asunto y el plazo era el mismo para las demás compañías, que sí han cumplido.

El vicepresidente canario ha calificado de "normal" que el sistema electrónico que acredita la residencia en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se haya saturado en algunos momentos de la mañana ante la gran demanda de billetes con ese descuento.

A su juicio, ello "viene a demostrar es que era una medida enormemente esperada por los ciudadanos canarios" y que genera "una respuesta importante desde el punto de vista económico, de movilidad y de abaratamiento del coste".