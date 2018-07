Ryanair despide a cuatro tripulantes de cabina por negarse a volar tras superar el máximo de horas permitido

Esta advertencia se produce días antes de la huelga prevista por los tripulantes de cabina de Ryanair para los días 25 y 26 de julio en todo el territorio española y en una acción coordinada de protesta junto al colectivo en Francia, Portugal, Italia y Bélgica.

Los cuatro tripulantes de cabina debían operar cuatro vuelos el pasado día 8 de julio en una ruta desde Palma hasta Madrid y regreso para enlazar con un vuelo hacia Colonia y vuelta a la ciudad mallorquina, en total unas 12 horas que podían llegar a ser 15. La tripulación alertó al comandante de que estaban al límite de facultades psicofísicas.

Finalmente, se les envió a un hotel en Colonia y de ahí volar, previa escala en Manchester, hasta Dublin para afrontar un proceso disciplinario. Este viernes se han producido las reuniones disciplinarias y se les ha comunicado su despido, según fuentes del sindicato Sitcpla.

En una carta a los empleados, la aerolínea irlandesa ha advertido al resto de la plantilla de que llevará a cabo medidas disciplinarias que pueden llegar al despido ante cualquier negativa de este tipo. "Las necesidades de nuestros clientes y su conveniencia es nuestra prioridad y ni permitiremos que sus planes de viaje se vean afectados porque un pequeño numero de tripulantes de cabina se nieguen a operar los vuelos".

En este sentido, ha denunciado que su negativa a "cumplir su obligación" amparándose en la "infundada asunción de que tienen capacidad de elección" ha provocado "retrasos y cancelaciones de vuelos", un comportamiento "inaceptable" que Ryanair no puede tolerar. Tras enfatizar que "el personal de cabina no tiene capacidad de decidir qué vuelos no van a operar" y que es el comandante "la única persona que puede decidir", la aerolínea presidida por Michael O'Leary ha recordado que si hay alguna duda en este sentido, entonces se debe preguntar a Operaciones.

"Es trabajo del departamento de Operaciones hacer estas valoración, no del personal de cabina, y las instrucciones de operaciones deben seguirse", ha argumentado Ryanair, que señala que "la cuestión de la fatiga surge muy poco y no ha sido un factor en ningún incidente reciente".

"Sé que la vasta mayoría de vosotros no tolera este comportamiento y siento tener que llamar vuestra atención sobre este asuntos pero hay un pequeño número de tripulantes que piensas que su confort y conveniencia están por encima de la de nuestros pasajeros. Nuestros pasajeros y su conveniencia siempre van primero", indica la aerolínea en su carta a los trabajadores.