Reducir la brecha entre jubilados y jubiladas, la gran asignatura pendiente del sistema de pensiones: ellas ganan casi un 56% menos

Andrea Uña se acaba de jubilar y entre su pensión y la de su exmarido hay un abismo. No trabajó hasta que sus hijos tuvieron 15 años y, como para tantas mujeres, hoy ese tiempo no cotizado se traduce en menos dinero cada mes.

"Las mujeres han cotizado menos porque se han dedicado al cuidado de hijos y mayores", afirma Andrea.

El suyo no es un caso aislado, la pensión media que cobran los jubilados es de 1.254 euros, casi un 56% más que la de las jubiladas, que se queda en los 805 euros.

Mujeres que cotizaron menos tiempo o que durante su vida laboral tuvieron un sueldo inferior al de los hombres. Es lo que le pasó a Reme Máñez que trabajó en una empresa que sólo promocionaba a los hombres. "La pensión de los hombres siempre es más alta porque se jubilan con una base superior".

Las mujeres que se jubilan hoy ganan 1.080 euros, 27 más que hace cuatro años. Si la brecha con ellos se reduce es porque los hombres cobran menos de jubilación: 56 euros menos que en 2014.

Sin embargo, los expertos advierten, esto es algo puntual porque en el futuro la brecha se agudizará.

Yolanda Pena-Boquete, economista de la Universidad de Santiago de Compostela, explica: "Hasta que no se reduzcan las diferencias tanto salariales como de duración de contratos en el mercado de trabajo y la discriminación, esto no cambiará, no habrá plena igualdad en el futuro".

La solución pasa por actuar en el mercado de trabajo de hoy para que la igualdad sea real para las jubiladas del mañana.