Un piloto de Fórmula 3 entrena gratis en el aeropuerto de Castellón por cortesía de Fabra

Según Aerocas, Merhi tenía la autorización del propio Fabra para entrenarse y para probar su coche durante tres días. No hay un contrato oficial de alquiler, el único documento relacionado a este acuerdo es un seguro privado de responsabilidad civil aportado por el joven piloto.



Son entrenamientos secretos, dice el piloto y lo son también para la Generalitat, que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. "Cosas de Fabra" dan a entender.



Los diputados socialistas se llevaron una gran sorpresa durante la jornada de ayer, cuando llegaron para denunciar la inactividad de la instalación, y pudieron comprobar la nueva utilidad del aeropuerto. "Ayer vinimos un grupo de diputados a visitar el aeropuerto y denunciar la inactividad de una instalación que se inauguró hace dos años y todavía no se ha puesto en funcionamiento. Nuestra sorpresa fue al comprobar que hay un coche de carreras dando vueltas", denuncia María José Salvador, diputada del PSPV.

"Nos sorprendió el hecho y nos remitimos a la garita de seguridad para preguntar si podíamos hablar con algún responsable. Nos dijeron que teníamos que llamar a Aerocas y eso hicimos. Ellos nos confirmaron que el coche de carreras tenía autorización para circular en las pistas", explica la diputada.