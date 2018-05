Mariano Rajoy descarta subir las pensiones cada año según el IPC: "Lo dije y lo creo"

Rajoy justifica ahora la subida de las pensiones a la que tanto se había negado y descarta que lo hiciera para garantizar la gobernabilidad: "Llegamos a un acuerdo presupuestario con el PNV, vamos ahora más ajustados, pero creo que se puede hacer".

A pesar de ello avisa de que no es una enmienda a sus reformas: "Yo no me he cargado la reforma del 2013, dije que no deberían subir con el IPC y lo creo".

Sigue descartando así el IPC como referente, un mensaje que ha repetido el ministro de Economía: no se van a vincular y la subida es "puntual". La duda ahora es qué pasará en dos años.

En la Comisión del Pacto de Toledo, el PDeCAT ha propuesto un nuevo índice de revalorización que adapte las pensiones a la situación económica y tenga en cuenta el PIB, la productividad o los salarios.

Aunque en principio cuenta con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV, se oponen frontalmente PSOE y Unidos Podemos, un acuerdo que parece cada vez más difícil que se cierre con consenso.