Jorge Luengo, en el MABS2018: "Nuestro cerebro no está preparado para el mundo en el que vive, solo memoriza lo que le permite la supervivencia"

MANAGEMENT & BUSINESS SUMMIT, MABS 2018, el evento líder entre directivos y personalidades mundiales organizado por ATRESMEDIA, ha arrancado hoy su cuarta edición, que se celebrará durante este miércoles 23 y mañana jueves 24 de mayo, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tras el éxito conseguido en años anteriores, que congregaron a más de 1.500 asistentes en cada edición.

El consejero delegado de ATRESMEDIA, Silvio González, ha inaugurado este foro de excepción, que han conducido las presentadoras de ATRESMEDIA, Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias) y Mamen Mendizábal (‘Más vale tarde’) y, tras su intervención, se han celebrado las ponencias de Robin Sharma, Silvia Leal y Jorge Luengo.

En una intervención plagada de interacciones con el público y trucos de magia en el que han participado a la vez los 1.200 asistentes, el ingeniero, conferenciante, mago, ilusionista y mentalista de profesión, Jorge Luengo, ha asegurado que “mi verdadera pasión siempre ha sido la magia, usarla para comunicar con las personas”.

Jorge Luengo, en el MABS2018 | Atresmedia

“El miedo a hablar en público es el más extendido, según la Universidad de Stanford. En mi caso es lo contrario, me lo paso muy bien. Hoy voy a contar lo que nunca hace un mago: contar secretos”.

Para comenzar, Luengo ha hablado de la “Regla de NACI para presentarse: Nombre, Antecedentes, Características, Importancia”.

“La misión de tu vida es convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hay que aprender a escuchar con la mirada, no con los oídos. La gente no te dice que eres un pesado. Pero si aprendes a mirar, sí”.

“Los elementos de la comunicación son emisor, receptor, canal, mensaje y objetivo, el más importante”.

“Marcaos los objetivos de lo que queréis conseguir. Sabed lo que queréis y conectaréis mejor con ellos”.

“Tenemos tres cerebros: el reptiliano (el más primario), el límbico y el neocórtex. Este es el que nos hace humanos. Gasta mucha energía y funciona de forma secuencial. Nuestro cerebro no está preparado para el mundo en el que vive. Nuestro cerebro solo memoriza aquello que le permite la supervivencia”.

“El lenguaje no verbal es uno de los más importantes de la comunicación. Nos permite saber lo que piensa el otro porque no le permite mentir. Lo que digan los pies es lo que más importa. Si miran hacia nosotros, vamos bien”.

“Tengo una persona y no sé si le caigo bien. Si me acerco un poco más allá de la distancia protocolaria y se queda donde está, buenísimo; si se aleja, malísimo; y si se acerca, esta noche…”, ha explicado provocando las risas del público.

Otro de los ejemplos que ha comentado Luengo sobre la reacción de nuestro cerebro en la comunicación es que “en una frase, todo lo que va antes del pero se olvida, se borra. En el cerebro hay palabras que se olvidan, otra de ellas es el NO: “¿Cuántas veces has querido abrir un sobre que pone ‘NO abrir’ e incluso lo has abierto?”, ha preguntado. También ha puesto como ejemplo en este sentido la frase de que “predicar con el ejemplo no es la mejor manera de enseñar”. Efectivamente, ha remarcado, “no es la mejor, es la única”.

“Las emociones básicas son 6 o 7, según los autores, para mí son la tinta con la que se graban los recuerdos”, ha continuado.

“La manera de conseguir los objetivos es superar los miedos. Los límites solo los marcáis vosotros” y, para demostrarlo, ha pedido a un voluntario del público que repitiera el mismo ejercicio que había hecho él inmediatamente antes: caminar descalzo sobre botellas de vidrio rotas.