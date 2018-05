Fernando Grande-Marlaska, en el MABS2018: "Si no tomamos decisiones, otros las tomarán por nosotros"

MANAGEMENT & BUSINESS SUMMIT, MABS 2018, el evento líder entre directivos y personalidades mundiales organizado por ATRESMEDIA, ha arrancado hoy su cuarta edición, que se celebrará durante este miércoles 23 y mañana jueves 24 de mayo, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tras el éxito conseguido en años anteriores, que congregaron a más de 1.500 asistentes en cada edición. El consejero delegado de ATRESMEDIA, Silvio González, ha inaugurado este foro de excepción, que conducen las presentadoras de ATRESMEDIA, Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias) y Mamen Mendizábal (‘Más vale tarde’).

Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido el protagonista de la cuarta conferencia de la jornada en una ponencia en la que ha puesto de relieve la importancia de la toma de decisiones y su metodología: “Si nosotros no tomamos decisiones, otras las tomarán por nosotros. No somos libres de no decidir. Tenemos esa libertad. El mundo nos incita continuamente a que tengamos que resolver cuestiones y no podemos decir que no”.

El magistrado ha trazado una línea nítida sobre los paralelismos entre la toma de decisiones en la Judicatura y en las organizaciones empresariales: “No hay mucha diferencia. Todas las organizaciones y colectivos están condenados a tener un comportamiento y una ética. Decidimos de forma continua en el tiempo. Por eso también se habla de la ética de las empresas”.

“Es importante lo que decidamos y cómo decidamos. No tenemos que quitar importancia a decisiones que quizás no las percibamos como relevantes. Todas son importantes porque generan ese carácter. Lo que elegimos nos conforma también como personas”, ha insistido Grande-Marlaska.

En ese sentido, ha reiterado que “todas las personas, sean de donde sean, tienen estructura ética porque todos nos tenemos que confrontar. También las empresas y las organizaciones civiles. Otra cosa distinta son los contenidos éticos”.

Para el magistrado, “lo importante es que tengamos conocimientos de a qué nos estamos enfrentando. Y no solo ese planteamiento, sino también lo que queremos conseguir. Hay que tener ese objetivo claro”.

También ha esbozado una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la toma de decisiones. “Hay que tener cuidado con la confianza en uno mismo”, ha sido una de ellas, a la que se han sumado otras: “No ser cortoplacista. Ni en la Justicia ni en las empresas. Parece que todo se aboca a que hay que tener un beneficio inmediato y nos olvidamos de mantener un proyecto a largo plazo y que cubra las finalidades. Tiene que haber consenso entre las alternativas cuando son varios los que resuelven”.

El objetivo final es obtener una decisión lo más óptima posible: “Al final siempre hay que tomarla. Hay que tener necesidad de decidir, estamos abocados a ello. No siempre se acierta aunque a veces tengamos la capacidad de plantear. Lo importante en ese caso será tener la capacidad de advertir de que no se acierta y tomar las medidas para corregirlo”. Sin olvidar que, en ocasiones, las decisiones no siempre son acertadas: “No siempre es lo deseado lo elegido. A veces hay que decidir porque es lo que procede. Yo siempre hablo de la doctrina Parot, cuando hubo que aplicar la decisión del TEDH”.

Grande-Marlaska también ha puesto el foco en los problemas que pueden generarse: “Tomar decisiones careciendo de experiencia de primera mano o hacerlo teniendo demasiada razón sin salir de nuestra zona de confort. Hay que ser capaces de analizar para ver si nos equivocamos. Hay que valorar otras alternativas, incluso las que no nos gustan. Muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que tienen ciertas decisiones”.