Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 14 de febrero de 2018

Ciudadanos da por congelado el pacto de Gobierno con el PP: "Rajoy se empeña en proteger a sus corruptos"

El Partido Popular ha encontrado en la financiación de Ciudadanos una nueva vía en su estrategia de ataque al partido de Rivera. Desde Ciudadanos responden al PP que mire sus propias cuentas, que haga limpieza en su casa. En este ambiente, José Manuel Villegas ha confirmado que el pacto de investidura está "congelado".

El ministro Montoro afirma que gobernará con decretos si finalmente no tiene apoyos para los PGE

El Gobierno trabaja ya con la idea de que efectivamente hay riesgo de que, sin Ciudadanos, no puedan sacar adelante los Presupuestos para este año. No obstante, el mensaje que ha querido transmitir el ministro Montoro es que no pasa nada.

Francisco Camps no cree que Ricardo Costa y Luis Bárcenas se reunieran en la sede de Génova

Francisco Camps no se cree la reunión entre Luis Bárcenas y Ricardo Costa que confirmaba el extesorero del PP. Camps asegura que no era tan fácil llegar hasta Bárcenas en Génova y que si se hubieran visto, él, como presidente del PP en la Comunidad Valenciana se habría enterado.

Marjaliza: "Granados es el hombre de las dos mentiras. Salió de prisión diciendo que no había financiación ilegal y que era buena persona"

Al Rojo Vivo ha entrevistado a David Marjaliza. "Reconozco que he hecho cosas mal y hay que colaborar con la justicia", afirma el exsocio de Granados, de quien asegura que su declaración "no aporta ninguna prueba". Sobre el exdirigente del pp madrileño, el empresario cree que "debe decir la vedad" y afirma que demostrará que ha estado "en muchos sitios" con Granados.

Javier Guerrero niega ahora el "fondo de reptiles" en el juicio de los ERE: "Nunca hablé de eso"

Francisco Javier Guerrero, el hombre que destapó el escándalo de los ERE admitiendo que la Junta creó "un fondo de reptiles" para ayudar a empresas, ha declarado este miércoles en el juicio: lo ha negado, dice que nunca lo dijo, y que la junta lo hizo todo bien.

Junqueras recurre su encarcelamiento ante el Constitucional: "La prisión provisional castiga la ideología"

El exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha presentado un recurso de amparo ante del TC por considerar que se están vulnerando sus derechos fundamentales con su encarcelamiento. "El Supremo no tiene competencia alguna para investigar o enjuiciar los hechos que se atribuyen a mi mandante", dice el escrito.