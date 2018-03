Un 74,8% de los encuestados cree que el futuro de las pensiones no está garantizado

BARÓMETRO LASEXTA | TEMOR AL FUTURO DE LAS PENSIONES

El barómetro de laSexta pregunta sobre si el futuro de las pensiones está garantizado. Casi un 75% de los encuestados cree que no frente a un 22% que cree que sí. Los que más confían son los votantes del PP: de ellos el 61% cree que las pensiones están garantizadas. En el resto se inclinan hacia el no: el 84,5% de los votantes del PSOE, casi un 90% de Unidos Podemos y el 77,2% de Ciudadanos piensan que no hay garantías de que el sistema se mantenga.