Ángel López, en MABS2018: "Hay una cosa en común en el ser humano: que siempre quiere progresar e ir a más"

MANAGEMENT & BUSINESS SUMMIT, MABS 2018, el evento líder entre directivos y personalidades mundiales organizado por ATRESMEDIA, arrancó ayer su cuarta edición en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tras el éxito conseguido en años anteriores, que congregaron a más de 1.500 asistentes en cada edición. El consejero delegado de ATRESMEDIA, Silvio González, inauguró el miércoles este foro de excepción.

Ángel López, experto en Motivación y Crecimiento Personal, ha sido el encargado de ofrecer la sexta ponencia en la segunda edición del MABS 2018, poniendo el acento en la necesidad de cambio del ser humano y la metodología para combatir las defensas naturales frente al mismo: "El cerebro está diseñado para que tengas una vida. Pero la vida excelente que estamos buscando hay que conseguirla. El cerebro solo quiere dar lo justo para sobrevivir. Cuando está al 20% te está diciendo que está al 100%".

Para el ponente, "lo que le das a la vida es lo que recibes porque nunca es una cuestión de capacidad sino de motivación. El cambio, lo que queremos conseguir, es el motivo. Es lo que te pone en acción, lo que pone tu alma en fiesta. La transformación requiere acción". López ha incidido en el hecho de que el cerebro es una herramienta basada en percepciones: "Todos los cerebros funcionan igual: con la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Todas las decisiones están tomadas en base a cuánto placer me da y cuánto dolor me quita".

"No hay que salir de la zona de confort, hay que hacerla más grande. Aquello que anhelas está detrás de lo que todavía no has hecho”, ha señalado el experto en Motivación y Crecimiento Personal, para que "la primera fórmula es 'pon en cuestión tus creencias'". A su juicio, "todo lo que haces tiene una firma emocional y las cosas funcionan cuando tú te lo demuestras".

"Creo que hay dos enfermedades: la primera se llama 'excusitis'. Los primeros síntomas empiezan por la palabra 'es que'. No puedes obtener lo que quieres en tu vida manteniendo las excusas que mantienes siempre", ha desgranado en su intervención, en la que ha continuado afirmando que "la siguiente enfermedad es la 'mañanitis', dejar las cosas para mañana. Por ahí la llaman procrastinación, yo la llamo 'poyoyas porque los que la tienen siempre dicen 'pos yo ya…'".

"No puedes hacer ningún cambio sin acción. Comer y dormir no puede ser nuestro objetivo máximo. Hay una cosa en común en los seres humanos: que siempre quieren progresar e ir a más en la vida", ha señalado López. "El viaje del héroe consiste en dejar de hacer lo conocido para adentrarse en un nuevo mundo", ha apuntado.